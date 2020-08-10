У столичній підземці влітку відремонтували 100 вагонів

У Київському метрополітені з початку червня відремонтували більш як 100 вагонів метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КП "Київському метрополітені".

Як зазначається на сайті, з початку червня у більш ніж 100 вагонах провели профілактику усього обладнання, повністю розібрали внутрішню обшивку стін, стель і підлог, зробили середній ремонт тягових двигунів та двигуна мотора-компресора, струмоприймачів, акумуляторних батарей, механізмів дверей та ін.

Київський метрополітен продовжує поточні та капітальні ремонти рухомого складу. До кінця року планується капітально відремонтувати ще 20 вагонів.

У підземці нагадали, що загальний парк столичної підземки – 821 вагон. Щодня для перевезення пасажирів на лінії виїжджає близько 650 вагонів. Завдяки проєкту за кошти Кіотського протоколу модернізовано 135 вагонів з установкою асинхронних двигунів. Обладнання дозволяє економити до 40% електроенергії, що використовується на тягу.