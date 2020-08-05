На станції метро "Вокзальна" можуть закрити вхід у пікові години до 26 серпня

З 6 по 26 серпня на станції "Вокзальна" проводитиметься позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Фейсбук.

"У зв’язку з цим у пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід", - зазначають у пресслужбі.

Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.

Загалом у Київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км.