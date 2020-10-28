У метро Києва 4G уже запустили на всіх станціях, крім однієї

У Києві швидкісний мобільний інтернет 4G вже запустили майже на всіх станціях метро, крім «Теремків».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє столичний метрополітен у Телеграмі.

«Тепер ви будете на зв’язку у месенджерах, загуглите будь-що або працюватимете онлайн - на 45 станціях з 46», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell відсьогодні запустили швидкісний мобільний інтернет 4G ще на 23 станціях метро та у тунелях між ними.

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При цьому в метрополітені запевнили, що на станції «Теремки» 4G з’явиться до кінця грудня.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року у столичному метрополітені розпочали запуск стандарту інтернет 4G.