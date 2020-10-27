У Києві через футбол можуть закрити на вхід три станції метро

У зв’язку з проведенням 27 жовтня на столичному НСК «Олімпійський» футбольного матчу між ФК «Шахтар» (Донецьк) та ФК «Інтер» (Мілан) можливе обмеження на вхід трьох станцій метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену у Фейсбуці.

"Перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»", - йдеться у повідомленні.

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У Київському метрополітені наголосили, що таких заходів можуть ужити з метою уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомлялося, 27 жовтня відбудеться матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького "Шахтаря" й міланського "Інтера". Початок гри о 19.55.