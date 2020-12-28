ЄБРР оголосив аукціон на закупівлю 50 вагонів для київського метро

Європейський банк реконструкції і розвитку розмістив оголошення про закупівлю нових вагонів для Київського метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

"Аукціон складатиметься з двох лотів. Перший з них - закупівля 5 поїздів з відокремленими вагонами (25 вагонів). А другий - 5 поїздів з міжвагонним проходом (25 вагонів). Такий тип вагонів раніше не використовувався у столичній підземці", - зазначив він.

Проведення тендеру передбачено 11 березня 2021 року. До того учасники подаватимуть свої заявки за відповідною формою ЄБРР. Процедура проводиться на платформі банку.

Як повідомлялося, у жовтні Київрада схвалила залучення кредиту ЄБРР на придбання 50 вагонів метрополітену. Новий рухомий склад планується використовувати на зеленій лінії після відкриття нових станцій “Мостицька” та “Проспект Правди”.