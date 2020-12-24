«Бюро знахідок» київського метро - що забували пасажири у 2020 році

У 2020 році до бюро знахідок Київського метрополітену потрапили понад 180 різних речей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

"За статистикою, на кількість загублень впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки", - йдеться у повідомленні.

Повертається за втраченим третина власників.

Зокрема в метро губили: електронний фітнесбраслет, електронну книжку, телефон. ноутбук, газонокосарку, мікрохвильову піч, прасувальну дошку, надувний матрац.

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"Топ-5 за 2020 рік: самокат, сукня, телефони, валізи, дитячі рюкзаки", - повідомили у підземці.

Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки» щодня з 8:00 до 17:00, у п`ятницю з 8:00 до 15:45, субота-неділя – вихідні. Обідня перерва з 12:00 до 12:45. Телефон для довідок – (044) 238-43-13.

Бюро приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата. Документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів. Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

У метро закликають пасажирів бути уважними та не забувати свої речі, а в разі виявлення пакетів чи сумок на станціях або у вагонах - одразу повідомляти працівників станції або правоохоронців. Задля безпеки не варто досліджувати вміст знахідок самостійно.