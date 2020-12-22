На столичне метро та комунальний транспорт додатково виділили 402 мільйони

Київська міськрада перерозподілила видатки загального фонду бюджету столиці на 2020 рік та спрямувала 402 мільйони гривень. Департаменту транспортної інфраструктури КМДА – на підтримку транспортних підприємств міста – Київпастрансу та Київського метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Комунальні транспортні підприємства міста отримали значні збитки, адже з 17 березня до 25 травня цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу столичний метрополітен не перевозив пасажирів взагалі. Але водночас підтримував свою інфраструктуру. «Київпастранс» увесь цей час працював, але, звісно, що перевезення були збитковими. Тому сьогоднішнє рішення – дуже важливе для підтримки транспортної галузі міста. Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування втрат доходів у зв’язку з припиненням регулярних перевезень. Головним чином, аби співробітники цих підприємств отримали зарплатню в повному обсязі. І щоб громадський транспорт Києва і далі працював без збоїв і перевозив пасажирів», – сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Так, 5,9 млн гривень спрямують на потреби Київпастрансу. 396,1 млн гривень – Київського метрополітену.

Кошти були залучені у зв’язку з економією видатків, пов’язаних із компенсацією за пільговий проїзд окремих категорій громадян за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Як повідомлялося, Київська міська рада 22 грудня ухвалила рішення про додаткове направлення до столичних лікарень 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом.