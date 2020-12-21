Економіка України в умовах локдауну показала стійкість, тенденція зберігатиметься - експерт

Економіка виявилася значно більш стійкою, ніж чекали, коли починався локдаун; за підсумками 2020 року реальний ВВП України скоротиться на 4,8%.

Про це сказала директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан під час публічної дискусії в Укрінформі на тему: «Що пережили Україна та світ у 2020 році і чого нам чекати у 2021 році: політичні й економічні прогнози».

За оцінками експерта, в 2020 році реальний ВВП скоротиться на 4,8%, і "це краще, ніж наш найоптимістичніший сценарій".

"Як бачимо, уряд досить реалістично оцінював ситуацію. Економіка цього року виявилися значно більш стійкою, ніж ми думали навесні, коли починався локдаун", - зазначила Мовчан.

На її думку, такому результату сприяли, зокрема, стале споживання та підвищення мінімальної зарплати.

«Виявилося, що споживання домогосподарств є сталим і, за нашими оцінками, скоротиться на 1-1,5% за результатами року, і це значно краще, ніж прогнозувалося. Це пояснюється тим, що, попри кризу реальна зарплата не скорочується, інфляція залишається дуже помірною – за результатами року вона буде приблизно 3%. Також підтримало населення підвищення мінімальної заробітної плати, допомога по безробіттю», - розповіла Мовчан.

Вона додала, що, всупереч очікуванням, перекази з-за кордону хоч і скоротилися приблизно на 10%, але обвалу не сталося: "за результатами року ми очікуємо 12-13 мільярдів доларів".

Оптимістичним прогнозам щодо стабільності економіки України сприяє також досить високий рівень експорту, насамперед до Китаю, заявила Мовчан.

«Ми отримали дуже помірне скорочення експорту. За результатами року експорт товарів, швидше за все, скоротиться лише на 3-4%, і це пов’язано з тим, що Китай продовжував дуже активно споживати, а Україна туди дуже багато постачає. Так, експорт до ЄС за результатами 11 місяців скоротився приблизно на 13%, а до Китаю - зріс на 92%. Що підтримало платіжний баланс: за результатами року сальдо платіжного балансу скоріш за все буде додатним і становитиме 3-4% ВВП», - підсумувала експерт.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за третій квартал 2020 року зменшився на 3,5% порівняно з третім кварталом 2019 року.

Світовий банк прогнозував, що падіння економіки України на кінець 2020 року становитиме 5,5%.

За прогнозом Мінекономіки, падіння валового внутрішнього продукту в Україні через епідемію COVID-19 у першому кварталі 2021 року становитиме близько 3%. Відновлення зростання може розпочатися з квітня.