Проєктом City Express у Дніпрі планують з'єднати лінії метро та електрички

Проєктом приміського City Express - сучасного приміського швидкісного поїзда у Дніпрі, який анонсував Президент Володимир Зеленський, передбачається з'єднати лінію метрополітену, що будується, з лінією електрички.

Як передає Укрінформ, про деталі проєкту повідомив у Фейсбуці міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Спостерігаючи величезну кількість зауважень скептиків, хочу відразу прокоментувати цю подію, оскільки маю до неї безпосереднє відношення. Так, дійсно, і Офіс Президента, і керівництво «Укрзалізниці» проводили консультації з мерією на предмет, як краще оптимізувати транспортне сполучення у Дніпрі. Я брав безпосередню участь у переговорах і можу вас запевнити, що всі наші пропозиції були сприйняті з увагою і повагою", - повідомив Філатов.

За його словами, теоретично планується з'єднати лінію метрополітену, що будується в районі станції метро «Музейна», з лінією електрички, яка проходить нижче пам'ятника Слави.

Таким чином, можна буде доїхати громадським транспортом з будь-якої точки міста в будь-яку іншу точку фактично менше, ніж за годину, замкнувши навколо Дніпра "кільце".

Трохи пізніше Філатов пообіцяв викласти в публічний доступ пропоновані проєктні рішення.

Як повідомлялося, на форумі "Україна 30" Президент Зеленський розповів про підготовку до вдосконалення існуючих маршрутів потягів "Інтерсіті" та анонсував новий проєкт приміських поїздів під назвою City Express. Перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро.