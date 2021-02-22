Рухомий склад для залізниці: Президент каже, що перемовини з іноземним інвестором тривають

Україна веде перемовини для залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням всередині країни виробництва рухомого складу для української залізниці.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тривають також перемовини про залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням в Україні виробництва рухомого складу для залізниці”, - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що на сьогодні Крюківський вагонобудівний завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці.

“Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути, маршрути потягів “Інтерсіті” та готуємо нові. Наша мета - аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум три-чотири години”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Президент Володимир Зеленський обговорив перспективи співпраці в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.