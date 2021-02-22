Рухомий склад для залізниці: Президент каже, що перемовини з іноземним інвестором тривають
Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Тривають також перемовини про залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням в Україні виробництва рухомого складу для залізниці”, - зазначив Зеленський.
Він запевнив, що на сьогодні Крюківський вагонобудівний завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці.
“Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути, маршрути потягів “Інтерсіті” та готуємо нові. Наша мета - аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум три-чотири години”, - додав Президент.
Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Президент Володимир Зеленський обговорив перспективи співпраці в частині модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту з делегацією швейцарської компанії Stadler Rail AG на чолі з головою ради директорів, співвласником групи Stadler Rail AG Петером Шпулером.