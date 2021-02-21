У Києві за добу - 200 випадків коронавірусу, померли шестеро пацієнтів

У Києві за минулу добу зафіксовано 200 нових хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«+200 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 134 506)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, захворіли за добу 111 жінок віком від 19 до 82 років; 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв; 6 дівчаток віком від 6 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 10 років.

Померли минулої доби від коронавірусу 6 киян, загалом – 2 573.

Також, за даними Кличка, за добу у Києві госпіталізували 73 пацієнти, водночас 21 подолав коронавірус (загалом 91 803).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26) районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 лютого лабораторно підтверджено 1 304 456 випадків COVID-19, з них за добу – 4 489.