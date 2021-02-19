У столиці на «дистанційці» — 148 класів у майже сотні шкіл

На сьогодні у Києві працюють всі школи та дитячі садки, на карантин зачинені тільки окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"На дистанційному навчанні перебувають зараз 148 класів у 97 школах столиці. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 195. Також хворіють 110 педагогів", - повідомив він.

У дитячих садках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 30 груп у 28 садках. Наповненість дітей у садках сьогодні становить понад 50%.

Кличко запевнив, що ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. Летальних випадків 120.​​