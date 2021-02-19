У Києві за добу – 544 випадків коронавірусу, одужали 897 пацієнтів

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірусну хворобу, збільшилась на 544 особи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві останніми днями кількість хворих на коронавірус, на жаль, збільшується. За минулу добу виявили 544 інфікованих, померли 7 людей. Всього за період пандемії в столиці - 2 564 летальні випадки від вірусу", - сказав Кличко.

За його словами, загалом підтверджених випадків захворювання в столиці - 133 891.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів: 299 жінок віком від 18 до 90 років і 11 дівчаток від 6 до 17 років, також 218 чоловіків віком від 18 до 83 років і 16 хлопчиків від п'яти місяців до 16 років. Захворіли і 15 медиків.

Також, за його словами, минулої доби збільшилась кількість госпіталізованих. Так, до лікарень столиці минулої доби потрапили 79 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужали за добу в Києві 897 людей. Усього коронавірус подолали 91 037 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 111, Дніпровському – 82 та в Деснянському районі – 79 випадків", - повідомив він.

Кличко поінформував, що в стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1065 хворих на COVID-19, з них двоє дітей, 676 пацієнтів знаходяться у важкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 819 людей. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – майже 27%", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 18 лютого, зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. Летальних випадків 120.