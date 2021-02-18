Голови єврейських громад закликали Київраду підтримати проєкт меморіалу у Бабиному Яру

Голови єврейських громад України закликають Київську міську раду підтримати проєкт створення меморіалу у Бабиному Яру.

Як передає Укрінформ, звернення оприлюднено на сторінці Федерації єврейських общин України у Фейсбуці.

«Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі. Ми закликаємо усі політичні сили припинити спекуляцію на темі Голокосту, припинити розділяти євреїв, у яких загинули родичі від Шоа, на правильних і неправильних. Використовувати пам’ять про таку трагедію у політичній боротьбі неможливо», – йдеться у зверненні.

Автори закликають Київраду виділити три додаткові ділянки землі, дві з яких є частиною знищеного радянською владою єврейського цвинтаря.

У листі сказано, що меморіал підтримують ключові міжнародні інституції, які займаються питанням пам’яті про Голокост.

«Меморіал співпрацює з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) і Героїзму Яд Вашем, а також має активну підтримку від Європейського парламенту. Меморіальний центр став першою українською інституцією, з якою Федеральний архів Німеччини (Бундесархів) уклав угоду про співпрацю», - зазначається у зверненні.

Голови єврейських громад України закликають депутатів «проголосувати одностайно за це рішення, демонструючи таким чином шану до загиблих і їх пам’яті».

Під зверненням підписалися 44 представники єврейських організацій з усієї України. Серед них - президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин міста Києва та України Яків Дов Блайх, головний рабин Києва Моше Реувен Асман, голова Ради Федерації Єврейських Громад України Мейр Цві Стамблер, головний рабин Дніпра та Дніпропетровскої області Шмуель Камінецький, голова ГО «Асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів» Борис Забарко, виконавчий директор Всеукраїнського єврейського конгресу Йосип Аксельруд, ряд головних рабинів великих українських міст та лідери єврейських громадських організацій. Збір підписів триває.

Водночас 15 лютого відомі митці, науковці, громадські активісти звернулися до Київського міського голови та Київради з відкритим листом, у якому закликають не підтримувати російський проєкт меморіалу "Бабин Яр". Зокрема, вони звернули увагу на безпосередню причетність до цього проєкту російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Германа Хана, яких пов'язують з Володимиром Путіним.

На думку підписантів, є підстави "вважати, що цей приватний російський проєкт є черговою спецоперацією гібридної війни". Зокрема, вони зауважили, що у листі СБУ від 22.01.2021 р. ідея Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» про створення меморіальної синагоги на території Кирилівського кладовища у Бабиному Яру згадана "як потенційно небезпечна для міжнародного іміджу України".

Вони закликали Київміськраду провести широкі громадські слухання з питання меморіалізації Бабиного Яру на засадах української концепції, розробленої робочою групою Інституту історії України НАНУ під керівництвом професора Геннадія Боряка.

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Звернення підписали, зокрема, учасники Ініціативної групи «Першого грудня» - співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс, проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, Герой України, академік НАН України Іван Дзюба, Герой України, почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький; народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв; Герой України, багаторічний політв’язень, народний депутат VІІІ скликання Юрій-Богдан Шухевич; письменниця, лауреат Національної премії ім. Шевченка Оксана Забужко та ін.

Як повідомлялося, 25 січня 2021 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" презентував художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.

У пресслужбі центру заявили, що над концепцією працювала міжнародна група з більш як 20 авторів під керівництвом художнього директора Меморіального центру Іллі Хржановського.

Спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан, Павло Фукс. Пізніше до них доєднався Віктор Пінчук.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що не вбачає ризику в реалізації цього проєкту з меморіалізації Бабиного Яру.