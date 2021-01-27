До Дня пам’яті жертв Голокосту в Києві відкривають інсталяцію "Погляд у минуле"

У середу, 27 січня, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в Києві відкриють інсталяцію "Погляд у минуле".

Як передає Укрінформ із посиланням на КМДА, інсталяцію відкриють на проспекті Перемоги, 10, поблизу Міністерства освіти і науки.

"27 січня в багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, вшановуючи шість мільйонів євреїв, які під час Другої світової війни віддали життя за свою національність. Ця кривава сторінка історії назавжди закарбувалась у нашій пам’яті. І завдяки таким проєктам як "Погляд у минуле" наші сучасники ще раз наголошують, що зроблять усе можливе, аби трагедія Голокосту ніколи не повторилася", – заявила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Зазначається, що інсталяція авторства художниці та архітекторки Анни Камишан пропонує зазирнути у минуле.

У два кам’яні валуни вмонтовані монокуляри з фотографіями німецького військового фотографа-пропагандиста Йоганнеса Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві. Ці кадри є важливими свідченнями жахливого злочину, які нацисти вчинили у Бабиному Яру. Заглянувши у вмуровані у валуни об’єктиви, можна побачити те, що фотограф зафіксував тут майже 80 років тому.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях видадуть книжку польського психолога, письменника і фотографа Міколая Ґринберґа "Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії" у перекладі чернівецького літератора Олександра Бойченка.