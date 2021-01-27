Україна запросить Штайнмаєра на 80-ті роковини Бабиного Яру

На відзначення 80-их роковин трагедії Бабиного Яру Україна запросить ряд іноземних політиків, зокрема й федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Це буде широка міжнародна інформаційна кампанія, і ми будемо залучати і запрошувати багато міжнародних партнерів до Києва на вшанування 80-их роковин Бабиного Яру. Хотіли би запросили президента Франка-Вальтера Штайнмаєра», - сказав Боднар.

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Він зазначив, що Україна співпрацює з ФРН у багатьох історичних темах. Зокрема, українська сторона вважає, що внесок України у перемогу над нацизмом має бути відповідним чином вшанований. Йдеться про створення у Берліні меморіалу жертвам Другої світової війни, адже тоді загинули понад 8 мільйонів українців, сотні міст були зруйновані.

У 2016 році на заходах до 75-их роковин трагедії Бабиного Яру був присутній тодішній президент ФРН Йоахім Ґаук.