Небесній Сотні присвятили монументальну графіку «Архистратиг Михаїл»

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві презентували присвячений їм монументальний графічний твір Олександра Ком’яхова «Архистратиг Михаїл».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, велике полотно з’явилося на зовнішньому боці виставкового павільйону «Куб».

«Розстріл майданівців – це був перший шок, який стимулював розпочати творчу роботу на цю тему і звертатися до неї час від часу. Чому архистратиг Михаїл? Він був небесним покровителем Києва, Київської землі. А події Майдану містили багато містики, викликали якісь сакральні відчуття, тож хотілося це передати, сфокусувати, і образ архистратига якнайкраще придавався для цього», - сказав журналістам під час презентації автор твору Олександр Ком’яхов.

Виставково-освітній простір «М³: Майдан. Меморіал. Музей» в Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

За його словами, на полотні зображено сцену, як архистратиг розправляється з беркутівцями, що стріляли в патріотів. Сама робота над твором тривала кілька місяців, хоча весь процес зайняв кілька років, оскільки автор періодично повертався до нього. «Для мене це було як терапія. Мені потрібна була на цю тему тривала, копітка робота, щоб я до неї повсякчас повертався», - зазначив Ком’яхов.

Художник додав, що «це не повна робота». «Для цього банера ми обрали тло, пейзаж. Тут каліграфія, виконана моєю дружиною, яку можна сприймати як соціальну рекламу», - зазначив він щодо напису на полотні «Небесній сотні вдячні за свободу».

На алеї Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять героїв, що загинули під час Євромайдану. Рідні та близькі загиблих, учасники Революції Гідності, активісти поклали квіти та встановили свічки до портретів героїв. Біля каплички на алеї відслужили панахиду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.

18 лютого 2014 року в результаті протистоянь на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та на Майдані Незалежності загинули 23 людини, 509 дістали тілесні ушкодження.