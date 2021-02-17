Рада затвердила заяву у зв'язку з річницею Революції Гідності

Відповідний проєкт постанови №2739 підтримали 295 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

«Схвалення заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів «Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії»,- йдеться у пояснювальній записці.

Ухваленою постановою Верховна Рада, зокрема, заявляє, що Революція Гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

У документі також ідеться про те, що розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене проведене ефективно; винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності.

Верховна Рада у заяві наголошує, що акти приниження людської гідності, які відбувалися на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних населених пунктах по всій державі, не мають повторитися.

«Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення», - йдеться у заяві.

Наголошується, що узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

Парламент також зауважує, що трагічні події Революції Гідності, анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України.

У заяві засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству, діяльність окремих працівників «Беркуту», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності.

Верховна Рада підкреслює, що мирні зібрання є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.

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Верховна Рада у заяві затверджує, що європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократія, рівність та верховенство права, необхідні для нормального функціонування суспільства. Наголошується, що Верховна Рада послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя.

Очікується, що постанова приверне увагу українського суспільства та міжнародної спільноти до Євромайдану та Революції Гідності.

Як відомо, події Євромайдану та Революції гідності, що почалися наприкінці листопада 2013 року - політичні та суспільні зміни в Україні, викликані протестом громадян України проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на євроінтеграцію країни. Одними з головних причин протестів стали надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича та його «сім'ї», небажання народу України миритись з перетворенням країни не лише де-факто, але і де-юре на одну з колоній Росії.