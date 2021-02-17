Кабмін схвалив план заходів із вшанування учасників Революції Гідності на 2021—2025 роки

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні уряду 17 лютого.

У пояснювальній записці зазначається, що питання забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для зберігання музейних предметів та для експозицій і виставок на даний момент вирішене частково.

«Тому, з метою увічнення пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні, які відстоювали демократичний розвиток України, свободу, незалежність своєї держави; формування національної гідності, патріотичного виховання громадян України, готовності до виконання громадянського обов’язку із захисту державних і національних інтересів України пропонується затвердити план заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період 2021-2025 років, який визначатиме проведення низки просвітницьких, культурно-освітніх, комеморативних заходів, присвячених пам’яті жертв та учасників Революції Гідності», - ідеться в пояснювальній записці.

Реалізація плану заходів здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, передбачених для відповідних органів виконавчої влади.

План передбачає, зокрема, опрацювання питання щодо взяття на облік, внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, охорони об’єктів культурної спадщини, пов’язаних із подіями Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні, Майдані Незалежності, Європейській площі, вулиці Грушевського, інших місцях у м. Києві, а також у населених пунктах України, де відбувалися події революції Гідності. Одним з пунктів плану є забезпечення проєктування, будівництва та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

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Як повідомлялося, 11 лютого 2015 року Президентом України був виданий указ №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», яким передбачено розробку і затвердження комплексного плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Урядом було видане розпорядження від 23 серпня 2017 року № 574-р. яким затверджено відповідний план заходів на період до 2020 року. Станом на сьогодні указ Президента є чинним, однак термін реалізації урядового розпорядження завершився.