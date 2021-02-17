Музей Революції Гідності почав інформкампанію до Дня Героїв Небесної сотні

До роковин наймасовіших розстрілів протестувальників під час Революції гідності Національний музей Революції гідності за інформаційної підтримки Українського інституту національної пам'яті розпочав інформаційну кампанію «Вдячні за свободу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УІНП.

Як зазначається, пам’ятний день 20 лютого встановлений указом Президента у 2015 році. Цього дня вшановують громадян, які віддали своє життя під час подій Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) або ж на початках російської агресії проти України у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини.

«Під гаслом «Вдячні за свободу» відбуватимуться державні заходи та приватні ініціативи до Дня Героїв Небесної сотні. Цим слоганом вшановували героїв Майдану й раніше. Але цього року зазначені слова отримали новий візуальний вияв. Художник Микола Гончаров зобразив поруч із написом на чорному тлі силуети гвоздик. Крізь одну з них, обв’язану синьо-жовтою стрічкою, видніється небесна блакить. Інші, червоні, символізують пролиту кров – ціну свободи. Завантажити візуальне зображення можна за посиланням», - ідеться в повідомленні.

В УІНП зауважують, що цей загальний візуальний образ, а також портрети героїв Небесної сотні стали основою для соціальної реклами до пам’ятної дати по всій країні, і закликають медіа та громадян долучатися до інформаційної кампанії та поширювати графічні й текстові матеріали на своїх ресурсах чи сторінках у соціальних мережах.

Програма заходів у дні пам’яті нараховує понад 30 подій, які триватимуть з 16 лютого до 14 березня.

Серед іншого 20 лютого з 19:00 до 23:00 відбудеться традиційне запалення «Променів гідності» на алеї Героїв Небесної сотні та представлення мультимедійного проєкту «Сторожа гідності».

22 лютого з 11:00 до 12:30 в Укрінформі презентують результати соціологічного дослідження про ставлення до Революції гідності та її комеморації.

Також в межах кампанії музей оприлюднить низку нових роликів, присвячених героям Небесної сотні, з циклу «Характери гідності». Відеопроєкт уперше був представлений у 2019 році й зараз нараховує 38 відео. Це короткі історії про дитинство, вчинки, стосунки з близькими, мрії та прагнення героїв Небесної сотні. Розповіді найближчих родичів покликані нагадати про ціну свободи та відповідальність за її збереження. Усі випуски доступні на ютуб-каналі музею.

«Кожна самобутня нація має свої важливі історії, які характеризують її, говорять про те, що для неї є цінним та важливим. Герої таких історій можуть бути прикладом для інших, надихати людей діяти, змінюватися самим та міняти світ довкола себе. З цих складових постає те, що ми називаємо національною ідентичністю. Герої Небесної сотні та історія Революції гідності попри доволі короткий проміжок часу, який відділяє нас від подій 2013-2014 років, вже стали частиною української ідентичності, живою пам'яттю про те, що ми є вільними людьми, які готові боротися за свободу та свій цивілізаційний вибір», – сказав голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Як повідомлялося, в Україні 20 лютого щороку відзначають День Героїв Небесної сотні. Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.