«Куб» на алеї Героїв Небесної Сотні претендує на європейську нагороду

Виставково-освітній простір просто неба «М³: Майдан. Меморіал. Музей», що на алеї Героїв Небесної Сотні, номінований на європейську нагороду.

Про це повідомив під час публічного звіту Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності його генеральний директор Ігор Пошивайло, передає кореспондент Укрінформу.

«Ще понад рік тому ми відкрили новий публічний простір на алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5, – на так званому котловані, де має бути споруджено будівлю Музею Революції гідності… Це місце, яке десятиліттями було пустирем, перетворене нами для спорудження тимчасової конструкції, яка номінується цього року на почесну європейську нагороду. Цей простір просто неба має п’ять ярусів... Там ми розповідаємо про саму Революцію гідності, там реалізовується проєкт аудіоісторій з Майдану, ті матеріали, які ми набуваємо в процесах польових експедицій, записів інтерв’ю. Саме тут учасники нашого проєкту усних історій Революції гідності розповідають і озвучують ті стенди, які розміщено в «Кубі». Він називається «М³: Майдан. Меморіал. Музей». Символічна назва і за змістом, і за формою», - сказав Пошивайло.

За його словами, важливо те, що цей простір змінюється, планується його зробити ще більш динамічним.

Генеральний директор також зазначив, що в планах Музею Майдану щороку відкривати нові публічні простори, які б мали свою відмінність, зважаючи на їхній розмір, місце розташування і функціональне призначення.

«Цього року ми плануємо відкрити новий публічний простір на вулиці Липській, у приміщенні, де розташовано, зокрема, Український інститут національної пам’яті. Ми плануємо там відкрити, зокрема, Галерею протестного мистецтва. Там буде науково-дослідницький ресурсний центр і медіатека. Там вже відкрито Бібліотеку Майдану і там працює наш науково-дослідницький відділ», - розповів Пошивайло.

Він додав, що ще однією з 6 найважливіших локацій Музею Майдану є меморіальний простір алеї Героїв Небесної Сотні.

«Пам’ятаємо, яку увагу він привертає, наскільки він потребує, з одного боку, внесення певних змін, з іншого – збереження автентичних об’єктів, які є на ньому вже як пам’ятки історії. Це місце є символічним, знаковим. І ми докладаємо чимало зусиль, аби збалансувати ті завдання, які стоять перед сучасними просторами пам’яті, і тим автентичним статусом, який він має на сьогодні. В цих умовах ми намагаємося цей простір змінити, вводячи в нього нові важливі елементи. Зокрема, було відкрито наприкінці минулого року Дзвін гідності», - сказав керівник Музею.

Пошивайло також зауважив, що минулого року алею Героїв Небесної Сотні доповнили шістьма інформаційними стендами, їх кількість планується збільшувати.

Він також повідомив, що цьогоріч розроблено концепцію музеєфікації об’єктів пам’яті на алеї Героїв Небесної Сотні і планується реалізувати проєкт, який дасть змогу забезпечити доступ до інформації про 70 об’єктів, які охороняються законом і є об’єктами історії, зокрема на майдані Незалежності, вулиці Грушевського, Хрещатику, Михайлівській площі.

"Поки ми йдемо дорогою до реалізації проєктів Меморіалу і Музею, ми намагаємося бути надзвичайно активними, апробовуємо майбутні експозиції, програми на наших різноманітних локаціях. І структурно майбутній музейно-меморіальний комплекс складатиметься з 3-х основних складових - це Меморіал і меморіальний простір, це Музей і це Дім свободи. Наші публічні локації – їх 6 в цьому році, серед яких офісні приміщення, виставкові, освітні, культурні. Однією з найпопулярніших, найфункціональніших для реалізації наших публічних проєктів є Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, який було відкрито два роки тому в Будинку Федерації профспілок на Хрещатику. Він надзвичайно активний... І ці 100 квадратних метрів – це апробація майбутніх десятків тисяч квадратних метрів простору майбутнього Музею Революції гідності, який має постати на алеї Героїв Небесної Сотні", - сказав Пошивайло.

Фото: maidanmuseum.org