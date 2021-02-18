Київський міський голова Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мера.

У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної Сотні.

«У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум'я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів... Ми все пам'ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя, - зазначив Кличко.

Він наголосив, що кожен день боротьби - від осені 2013 до лютого 2014 - не був марним.

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"І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави», - підкреслив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки.

Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото: kiev.klichko.org

Сім років тому, 18 лютого 2014 року, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності.

Зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ». Громадяни вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом повернення до Конституції України 2004 року.

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В результаті протистоянь на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності загинули 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.