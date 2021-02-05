У Львові вшанували Героїв Небесної Сотні

Біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні у Львові 5 лютого вшанували пам'ять Володимира Бойківа та Миколи-Олега Паньківа, які трагічно загинули на Майдані в 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

У Львові вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото: loda.gov.ua

У ці дні Володимиру Бойківу могло б виповнитися 66 років, а Микола-Олег Паньків святкував би свій 46-й день народження.

Рідні Героїв спільно з владою та громадськістю поклали квіти та лампадки до Меморіалу.

"Вони віддали найцінніше - життя заради того, аби їхні діти, батьки, рідні, друзі, країна була такою, як хотіли бачити її прадіди, які за неї воювали. Аби в усіх нас було світле, європейське майбутнє. Вони заслуговують на найвищу шану. Героями не народжуються, ними стають. Ми завжди повинні пам'ятати", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Це не перший захід у межах проєкту "Небесна Сотня. Жива пам’ять", який є продовженням проєктів трьох попередніх років, які вшановували Героїв Небесної Сотні Львівщини з нагоди дня народження кожного з них.

"Мені приємно, що сьогодні ми такою великою громадою вшановуємо мого брата і його соратника, Героїв Небесної Сотні. Він був дуже життєрадісною людиною, завжди підтримував і часто казав: "Не треба сумувати, усе буде добре", - сказала Ірина Ільків, сестра Володимира Бойківа.

Бойків Володимир Васильович народився 5 лютого 1955 року, загинув 19 лютого 2014. Увечері 18 лютого 2014 року Володимир пішов на Майдан. Востаннє зателефонував дружині, сказав, що стоїть біля водометів на Інститутській, і зв’язок обірвався. В ніч на 19 лютого отримав три смертельні вогнепальні поранення. Похований на Полі почесних поховань Личаківського кладовища. У 2014 році родина Бойківих удостоєна звання "Шляхетна львівська родина".

Паньків Микола-Олег Олександрович народився 6 лютого 1975 року, загинув 20 лютого 2014. На Майдан їздив п’ять разів. 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській виносив поранених і вбитих. Снайпер поцілив йому в груди. Помер дорогою до лікарні. Йому було 39 років. Доньці Юлі на той час виповнилося 12 років, а синові Тарасу – 8.