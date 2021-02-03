Розстріли на Інститутській: суд не зміг допитати свідка та переніс засідання

Святошинський райсуд міста Києва переніс засідання у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців Сергія Тамтури й Олександра Маринченка на 10 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У суді були присутні прокурори, двоє обвинувачених і їх захисники, але не було представника потерпілих, адвоката родин Небесної Сотні Євгенії Закревської.

На засіданні суд мав продовжити допитувати свідків захисту, але свідок не прибув.

Суд поставив на обговорення питання щодо дослідження матеріалів, які раніше подавала Закревська. Представники обвинувачення заявили, що, на їх думку, доцільніше досліджувати матеріали, подані Закревською, за її участі.

Представник потерпілої заявила, що це питання – на розсуд суду, а захист обвинувачених не заперечував щодо того, щоб змінити порядок дослідження доказів і дослідити матеріали від Закревської.

«Суд ухвалив не змінювати порядок дослідження доказів (і, відповідно, не переходити до дослідження матеріалів, наданих Закревською – ред.) і ...вимушений оголосити перерву», - повідомив головуючий суддя у справі Сергій Дячук.

Також головуючий суддя поінформував, що після стадії допиту свідків захисту наступною стадією буде доповнення судового розгляду, яку суд встановив, «зважаючи на величезний обсяг матеріалів, оскільки щось може бути навіть з технічних причин упущено».

За словами Дячука, першим отримає таке право сторона обвинувачення, потім – потерпілі і їх представники, закінчиться ця стадія доповненнями захисту. Потім суд планує переходити до допиту обвинувачених.

«Як вони скористаються своїм правом – це їхня історія. Вони з цього приводу отримають відповідні роз’яснення від захисту, і суд їм також роз’ясняв права», - уточнив суддя.

Окремо він зазначив, що є ряд потерпілих, які або не встановлені, або не прибували у суд раніше. «Суд, якщо немає протестів, фактично вирішив цю ситуацію таким чином: квітень – це орієнтовно може бути час, коли вже буде подавати свої доповнення сторона обвинувачення, визначений як останній місяць, щоб з’явитися для таких потерпілих і дати відповідні пояснення», - повідомив Дячук.

Він поінформував, що суд планує на 28 квітня дистанційне судове засідання з Львівським апеляційним судом «через те, що частина цих потерпілих перебуває в цій місцевості».

Суд оголосив, що наступне судове засідання у цій справі призначене на 10 лютого.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.