Розстріли на Інститутській: суд допитав колишнього беркутівця

Святошинський районний суд міста Києва під час розгляду справи про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка - допитав колишнього співробітника «Беркуту» як свідка захисту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, чоловік повідомив, що 18 лютого 2014 року зранку його полк отримав інструктаж, який проводив Микола Тягнирядно (ексберкутівець – ред.), і виїхав в урядовий квартал до Маріїнського парку, до ВР. У автобусі, як він уточнив, було приблизно 40 людей.

За словами свідка, його рота тоді автобусом приїхала до Маріїнського парку і вони були в резерві.

«Вранці приїхали, був мітинг, було все тихо, мітингувальники заявляли свої побажання, а потім ближче до обіду почалися безлади і наш ротний дав команду "виставлятися"… Мітингувальники хотіли (пройти – ред.) до ВР, і у нас команда була не дати їм дійти до Верховної Ради. Ми виставилися у шеренгу», - сказав чоловік.

За його словами, у «Беркуту» тоді з собою були щити; особисто у нього були щит, палка і газовий балончик, і вся його рота була у чорній формі.

Далі свідок розповідав про те, як громадяни хотіли прорватися до ВР, а правоохоронці відтісняли їх щитами. За його словами, «почався безлад», активісти «кидали каменюки, з феєрверків стріляли», як потім мітингувальники побігли на міліцію і відходили назад. Він поінформував, що було кілька таких наступів на правоохоронців і відходів назад.

На переконання свідка, активісти вели себе «агресивно».

«Люди, які підходили, вимагали… з нецензурно лайкою, щоб ми звідти забралися, а ми не йшли. Летіли салюти в нас, кидали бруківку тощо. З людей багато хто щось ніс у руках: хто – каменюку, хто - палку», - поінформував свідок.

Також він повідомив, що тоді ж, 18 лютого, отримав поранення.

«В одній з таких атак (з боку активістів – ред.), я відчув біль у правому стегні, потім відійшов до автобуса, подивився, що іде кров, і зайшов у автобус, водій дав аптечку. Я перемотав бинтом ногу і пішов далі у стрій. І потім… коли (активісти – ред.) знову наступали, черговий камінець полетів у ліву ногу в коліно і я вже впав. Мене хтось підняв і відтягнув у автобус… Надвечір… моя рота повернулася в автобус і ми поїхали на базу, і по приїзду туди я ледь йшов. Потім мене повезли у госпіталь МВС», - зазначив свідок, уточнивши, що після цього поранення він не був свідком того, як розгорталися подальші події.

За словами свідка, він згодом для себе не з’ясував, звідки отримав це поранення, але через нього він пролежав у госпіталі 2 тижні, після чого ще десь 2-3 тижні був на лікарняному.

Водночас він уточнив, що він не бачив зброї у всієї своєї роти і що йому невідомо про факти застосування з боку працівників міліції вогнепальної зброї під час подій Майдану, і що він особисто таких випадків не бачив.

Відповідаючи на запитання головуючого судді Сергія Дячука, чи не було у період тих подій випадків, щоб правоохоронці озброювалися до масових заходів, то свідок сказав, що не бачив таких осіб.

Окремо він поінформував, що інші обвинувачені у цій справі – Павло Аброськін і Сергій Зінченко (матеріали щодо них, а також щодо Павла Янішевського, були виділені у окреме судове провадження, що було зупинене до їх розшуку – ред.) були у його взводі.

Також, відповідаючи на питання, свідок сказав, що ще одного обвинуваченого, Павла Янішевського, 18 лютого 2014 року він особисто не бачив, але зазначив, що бачив того дня екскомандира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника: «він з нами виїжджав».

Після закінчення допиту свідка Дячук оголосив перерву у судовому розгляді справи до 23 грудня на 11:00.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду у окремому провадженні, та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.