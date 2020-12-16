Розстріли на Інститутській: суд продовжує допит свідків

Святошинський районний суд міста Києва продовжив розгляд справи про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у суді присутні двоє обвинувачених і їхні адвокати, а також представники обвинувачення, представник потерпілих Євгенія Закревська і один із потерпілих Юрій Аксенін.

Суд наразі перебуває на стадії допиту свідків захисту і на минулому засіданні допитав свідка Віталія Косенького – екскомандира 3 взводу 4 роти київського полку «Беркут».

Зокрема, на засіданні виступає свідок, чоловік 1990 року народження, який заявив, що із Тамтурою і Маринченком разом працювали, і що він був сержантом міліції у спецпідрозділі «Беркут».

Свідок заявив, що він був «свідком безладів в урядовом кварталі і на Майдані Незалежності», які почалися у грудні 2013 року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду у окремому провадженні, та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.