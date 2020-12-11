Ексберкутівця Шаповалова, який поновився через суд, звільнили зі служби

Колишнього командира харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова, поновленого на посаді рішенням Харківського окружного адмінсуду на початку місяця, вже звільнили зі служби.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Так (Шаповалова звільнили – ред.). Він відновився у підрозділі, якого немає. Ухвалу суду було виконано, його відновили, але посади і підрозділу такого вже немає, він вже розформований. І тому його звільнили - йому немає де служити далі у цьому підрозділі, структури такої вже не існує", - сказав Шевченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 4 грудня Шаповалова поновили на службі, а через 3 дні, 7 грудня – звільнили зі служби в органах внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Харківський окружний адміністративний суд 1 грудня 2020 року поновив на посаді ексберкутівця, колишнього командира 2-ї роти батальйону харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова.

10 березня 2016 року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд справи щодо екскомандира роти харківського підрозділу "Беркут" Віктора Шаповалова. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в Києві.

3 жовтня 2016 року Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.