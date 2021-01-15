Меморіал Небесної Сотні: у прокуратурі сказали, коли буде рішення у справі про будівництво

У кримінальній справі, порушеній за фактом фінансування будівництва Меморіального комплексу Героям Небесної Сотні, яке наразі не проводиться, тривають експертні дослідження.

Про це зазначив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер, відповідаючи на запитання Укрінформу під час онлайн-спілкування з громадянами і ЗМІ.

"Слідчі наприкінці листопада призначили комплексні будівельні, економічні, технічні експертизи в рамках даного провадження. Уже за результатом цих експертиз, а також допитів та інших слідчих дій буде прийнято рішення про наявність чи відсутність складу злочину в чиїхось діях", - сказав він.

За словами Кіпера, правоохоронці розслідують дану справу з липня 2020 року. "Тоді було проведено низку слідчих дій. Для загалу стало відому про цю справу після того, як було проведено обшуки (у Музеї Революції Гідності - ред.)", - зазначив він.

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Очільник відомства додав, що попри виділені на будівництво понад 100 млн грн на його місці до "цього часу росте бур'ян, але говорити, чи були вкрадені кошти, поки що рано до завершення експертизи".

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.

Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не розпочалося.

Водночас директор музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.

Зі свого боку, екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив Укрінформу, що будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе щонайменше після вироку Святошинського райсуду в справі розстрілів по вул. Інститутській у лютому 2014 року, а також можливого апеляційного оскарження цієї справи.