Директор Музею Революції Гідності прийшов на допит у поліцію
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Після обшуків поліція вилучила, зокрема, носії інформації. Потім мене запросили його забрати. І паралельно слідча поліції давала кілька інформаційних запитів до Музею, і ми надавали ці документи. Я прийшов, і бачу, що паралельно у слідчих ще дуже багато запитань роз’яснювальних. Логічно, що поліція потребує додаткової інформації. Тому я одразу запропонував запросити офіційно (мене – ред.) вже на допит, щоб всі питання, які є у поліції, у слідчих, ми зафіксували під протокол. І мені вручили на сьогодні повістку, і я тут», - повідомив Пошивайло.
Журналістам коментар Пошивайло давав трохи понад хвилину, оскільки представник правоохоронного органу вже запрошував його на допит.
Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.
Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.
Водночас директор Музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим Музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.
Зі свого боку екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив Укрінформу, що будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе щонайменше після вироку Святошинського райсуду у справі розстрілів по вул. Інститутській у лютому 2014 року, а також можливого апеляційного оскарження цієї справи.