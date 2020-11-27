Директор Музею Революції Гідності прийшов на допит у поліцію

Керівник Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло прийшов на допит до слідчого управління ГУ Нацполіції у м. Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після обшуків поліція вилучила, зокрема, носії інформації. Потім мене запросили його забрати. І паралельно слідча поліції давала кілька інформаційних запитів до Музею, і ми надавали ці документи. Я прийшов, і бачу, що паралельно у слідчих ще дуже багато запитань роз’яснювальних. Логічно, що поліція потребує додаткової інформації. Тому я одразу запропонував запросити офіційно (мене – ред.) вже на допит, щоб всі питання, які є у поліції, у слідчих, ми зафіксували під протокол. І мені вручили на сьогодні повістку, і я тут», - повідомив Пошивайло.

Журналістам коментар Пошивайло давав трохи понад хвилину, оскільки представник правоохоронного органу вже запрошував його на допит.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада поточного року правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла.

Як пояснили в поліції, під час досудового розслідування справи слідчі з'ясували, що аванс у 111 млн грн на будівництво Меморіального комплексу генпідрядник отримав ще наприкінці 2018 року, а будівництво і досі не почалося.

Водночас директор Музею Пошивайло повідомив, що будівництво не здійснюється, оскільки суд за клопотанням Генпрокуратури арештував земельну ділянку, на якій мали проводити роботи. У зв’язку з цим Музей за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.

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Зі свого боку екскерівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснив Укрінформу, що будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе щонайменше після вироку Святошинського райсуду у справі розстрілів по вул. Інститутській у лютому 2014 року, а також можливого апеляційного оскарження цієї справи.