Слідчі прийшли з новою перевіркою в музей Революції Гідності
Укрінформ
У Національному музеї Революції Гідності у понеділок правоохоронці проводять чергову перевірку.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє музей у Фейсбуці.
"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а МУЗЕЮ, навіть проєктування якого не розпочиналося.
Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника Музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку було вилучено особистий носій електронної інформації.
Фото: Maidan Museum