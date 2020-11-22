Директор музею Революції Гідності пояснив, куди пішли кошти на меморіал

Директор музею Революції Гідності пояснив, куди пішли кошти на меморіал

Укрінформ
Кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. Під час обшуків у музеї Революції Гідності правоохоронці вилучили документи, що були у публічному доступі, а про проблеми будівництва було відомо вже два роки.

Як передає Укрінформ, про це директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів у коментарі hromadske, прокоментувавши заяву прокуратури про можливе розкрадання коштів на будівництві меморіалу Небесної сотні.

Він запевнив, що проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо. За словами Пошивайла, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва.

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«Був чіткий план і графік робіт, що 20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу — це стала практика, це не є злочином», — заявив Пошивайло.

Також він додав, що недовіри до підрядника в них не може бути, оскільки вони перевіряли наявність тих матеріалів самостійно.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника Музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку було вилучено особистий носій електронної інформації.

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