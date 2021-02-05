МВС у День пам`яті Героїв Небесної сотні презентує фільм про справу нацгвардійця Марківа

У День Пам`яті Героїв Небесної сотні — 20 лютого — буде презентовано кінострічку “Позивний “Італієць” щодо справи військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це у Фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Укрінформ.

"Майже закінчили із Тетяною Терещенко та Ігорем Свиридовим монтаж фільму "Позивний "Італієць" про найбільш позитивну історію минулого 2020 року в Україні - українсько-італійську драму із хепі-ендом військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Плануємо його прем`єру на одному з провідних ТБ-каналів 20 лютого у День Пам`яті Героїв Небесної сотні", - зазначив Шевченко.

Він подякував за підтримку Міністерству культури та інформаційної політики, за участь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за небайдужість голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького, за виховання сина — матері Марківа Оксані Максимчук, за спогади — народному депутату Богдану Матківському, за зйомки — фізичній особі-підприємцю Сергію Лук’янцю і багатьом іншим.

За словами Шевченка, символ цієї історії - телевізійна телетрансляційна вежа на горі Карачун над Слов`янськом, яку із головним героєм захищали у травні-червні 2014 Мирослав Гай, Макс Славян та інші гвардійці, батальйон іменi генерала Кульчицького із десантниками, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України.

“Ідея - усі ці вежі, тобто увесь наш інформаційний простір, треба обов`язково захищати від російського агресора. Саме з перемикання телеканалів з українських на російські на захоплених цих об'єктах розпочала Росія гібридну війну. І саме її жертвою стали італійських фоторепортер Роккеллі і російський перекладач Миронов. Сподіваємося, нам вдалося це показати у фільмі”, - розповів Шевченко.

Як повідомлялося, Марківа суд першої інстанції в Італії засудив до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області. Однак 3 листопада 2020 року його виправдав Апеляційний суд Мілана.

Марків був звільнений з в'язниці та повернувся до України.

23 грудня російське слідство висунуло обвинувачення у вбивстві військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу за тим самим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність нашої держави.