Сесію Київради перенесли через заходи до Дня Героїв Небесної Сотні

Засідання Київської міської ради перенесли на вівторок, 23 лютого, у зв'язку із проведенням меморіальних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у Фейсбуці.

"У зв'язку із проведенням меморіальних заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, пленарне засідання Київська міська рада перенесене на вівторок, 23 лютого 2021 року", - повідомив він.

За словами високопосадовця, відповідне розпорядження підписав у четвер, 18 лютого, Київський міський голова Віталій Кличко.

Пленарне засідання ІІ сесії Київради IX скликання мало розпочатися 18 лютого о 10.00 год.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати схвалили заяву Верховної Ради у зв'язку із сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності.

18 лютого 2014 року розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності - штурм Майдану.

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В результаті протистоянь 18 лютого, на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності, загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

Київський міський голова Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.