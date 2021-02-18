Київ третій день поспіль у ТОП-10 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

У Києві зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря в світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 09:50 столиця України була на 8 місці в рейтингу, на першому опинився Делі (Індія).

Індекс Києва становить 160 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «дуже шкідливий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.

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Як повідомлялося, в Києві 17 лютого було зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря в світі.