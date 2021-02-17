В Україні поскаржитись на погану екологію можна через SaveEcoBot

До чатботу з екологічним даними SaveEcoBot додали функцію, яка допоможе громадянам правильно створити та надіслати скаргу на екологічне забруднення.

Про це повідомив директор з розвитку ГО «SaveDnipro» Артем Романюков під час презентації оновленого функціоналу в Укрінформі 17 лютого.

«В новому функціоналі SaveEcoBot зашито низку зрозумілих кроків, через які людина має пройти і поскаржитися на один або декілька типів забруднення», - наголосив він.

Романюков додав, що через чатбот можна поскаржитися на забруднення води, ґрунтів, повітря, на відходи та навіть на шум. Скаргу можна подати до Державної екологічної інспекції, до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або ж до органів місцевої влади. Чатбот автоматично згенерує скаргу у відповідну форму.

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За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслана Стрільця, велика кількість скарг про екологічні порушення не розглядалися, тому що не були оформлені як належить. "Дуже велика кількість скарг, які надходили до Держекоінспекції, і ті які надходять сьогодні до міністерства нажаль не розглядалися, тому що не були оформлені належним чином. І це дійсно є проблема", - підкреслив Стрілець. Він додав, що SaveEcoBot дозволяє українцям не думати про форму і правильність заповнення заяв, адже бот формує все автоматично і надсилає до відповідного органу.

Керівник IT-напрямку ГО «SaveDnipro», головний розробник в SaveEcoBot Павло Ткаченко зазначив, що для подачі заяви потрібно увійти в один із месенджерів, Viber або Telegram, знайти в ньому SaveEcoBot та натиснути кнопку «Поскаржитись на забруднення». Після чого чатбот поставить кілька запитань, і навіть якщо людина зовсім нічого не знає про забруднювача, то бот все одно допоможе і надасть шаблон скарги. Він додав, що для пошуку забруднювача SaveEcoBot використовує відкриті дані з реєстрів та онлайн-наборів за геолокацією, що спрощує заповнення заяви.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2018 року в Україні запрацював чатбот з екологічним даними SaveEcoBot. Програма дозволяє в режимі реального часу отримувати дані про стан забруднення повітря за вашою геолокацією, дозвільні документи на забруднення, планові роботи на підприємствах-забруднювачах, забруднювачів-боржників, перевірки на підприємствах, суми, які були сплачені за шкоду довкіллю.

Станом на 15 лютого 2021 року чатбот SaveEcoBot додали 1,4 мільйони жителів 15 країн світу.