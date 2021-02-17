Київ другий день поспіль - у топі світового рейтингу міст із брудним повітрям

У Києві 17 лютого зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Станом на 09.00 столиця України була на 10-му місці в рейтингу, на першому опинився Лахор (Пакистан).

Індекс Києва становить 154 при нормі 50. Рівень забруднення повітря у столиці характеризується як «дуже шкідливий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

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Як повідомлялося, в Києві 16 лютого зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.