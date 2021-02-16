Київ знову опинився в антирейтингу міст, де найважче дихати

У Києві 16 лютого зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 10:00 столиця України була на 20-му місці в рейтингу, на першому виявився Красноярськ (Росія).

Індекс Києва становить 106 при нормі 50. Рівень забруднення повітря у столиці характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і вмикати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Як повідомлялося, 10 лютого Київ увійшов до списку 20 мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям.