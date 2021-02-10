Київ – знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям у світі

У Києві 10 лютого зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 10:00 столиця України була на 14-му місці в рейтингу, на першому опинився Лахор (Пакистан).

Індекс Києва становить 126 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.

Як повідомлялося, 20 і 21 січня Київ увійшов до списку 20 мегаполісів з найбільш забрудненим повітрям.