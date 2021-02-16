«Київ цифровий» запускає функцію стеження за громадським транспортом в онлайн

Найближчим часом у додатку "Київ Цифровий" з'являться нові функції, такі як: розклад руху громадського транспорту, мапа паркування, а також можливість голосувати за проєкти Громадського бюджету.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник директора КП «ГІОЦ» Євген Коробенко.

"Хочу анонсувати нові сервіси, які з'являться незабаром. Скоро ви зможете побачити реальний розклад усього громадського транспорту. Ви зможете в режимі онлайн побачити, де зараз знаходиться автобус, тролейбус, через скільки хвилин він буде біля вашої найближчої зупинки і скільки часу вам треба буде, щоб доїхати до вашого пункту", - зазначив Коробенко.

Також у додатку буде можливо голосувати за проєкти Громадського бюджету.

"Ми плануємо впроваджувати елементи електронної демократії. Незабаром у застосунках також можна буде голосувати за проєкти Громадського бюджету. Всі кияни зможуть вибрати найкращий проєкт, що покращить їх проживання в місті", - зазначив Коробенко.

Також, за його словами, столична влада працює над створенням інтерактивної карти паркування. Мапа паркувального простору допоможе водіям не губитися у виборі паркувального майданчика та паркуватися ще швидше.

"Це буде зручний інструмент для всіх автомобілістів Києва", - додав заступник директора КП «ГІОЦ».

Коробенко також повідомив, що за перший місяць роботи нового застосунку "Київ Цифровий" до нього долучилися понад 200 тисяч користувачів.

"Київ Цифровий" - це місто в телефоні, унікальний інтерфейс, через який кияни отримують міські сервіси та взаємодію з містом. За перший місяць понад 200 тисяч киян вже використовують додаток у своєму повсякденному житті, і цей показник постійно росте", - розповів він.

Коробенко нагадав, що новий додаток "Київ Цифровий" розпочав роботу з початку січня цього року.

"Сенс впровадження нового додатку - покращення сервісу. Зараз додаток належить місту Києву, тому ми самостійно приймаємо рішення, які сервіси додавати. Цей додаток, від початку і до кінця, розроблений спеціалістами компанії "ГІОЦ". Перший місяць роботи показав, що додаток працює стабільно та надійно", - зауважив Коробенко.

Як повідомлялося, мобільний додаток Kyiv Smart City припинив свою роботу. Тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля переїхали в новий мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Новий застосунок "Київ Цифровий" доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android.

У застосунку доступна можливість поповнювати зі смартфону транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, та своїми відгуками впливати на розвиток міста.