«Дія» святкує першу річницю: що приніс додаток та чого чекати у квітні

Застосунку "Дія" уже рік, Міністерство цифрової трансформації задоволене результатами і планує у квітні презентувати нові електронні послуги.

Як передає Укрінформ, про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.

"Рік із запуску Дії. 6 лютого 2020 року команда Мінцифри презентувала унікальний мобільний застосунок із цифровими документами... Продовжуємо будувати цифрову державу й у квітні презентуємо революційні електронні послуги на Diia Summit. Нові перемоги та цифрові зміни для країни", - зазначив міністр.

Він підбив підсумки роботи "Дії" за рік. За його словами, Україна — перша у світі країна з цифровими паспортами та четверта - з водійськими правами у Європі, "Дію" приймають у 10 міжнародних аеропортах, банках, на пошті, в поїздах та мережах магазинів. Сьогодні також, додав Федоров, вже є 9 цифрових документів у смартфоні та найзручніший портал із послугами для бізнесу, революційна функція шерингу документів, щоб ділитися цифровими копіями документів із "Дії", і понад 100 партнерів застосунку, які приймають цифрові документи.

Крім цього, зазначив урядовець, оплата штрафів за порушення ПДР (фото- і відеофіксація) та боргів за виконавчими провадженнями в "Дії" відбувається за пару кліків.

У квітні минулого року, нагадав він, запрацював також портал "Дія" з державними послугами онлайн. За цей час українці отримали 230 тисяч послуг для ФОП, 62 тисячі родин отримали 9 послуг в 1 у комплексному сервісі е-Малятко.

Запроваджено також 45 освітніх серіалів на Дія.Цифрова освіта, і пів мільйона українців уже навчаються на платформі. Крім цього, запроваджено національний проєкт Дія.Бізнес та відкрито 3 центри підтримки підприємців у Харкові, Миколаєві та Києві.