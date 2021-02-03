Більше 10 мільйонів українців використовують продукти Мінцифри - Федоров

Більше 10 мільйонів українців використовують цифрові продукти, впроваджені Мінцифрою за останній рік.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«На сьогодні вже більше 10 мільйонів українців використовують ті цифрові продукти, які ми змогли випустити тільки за останній рік», - наголосив Федоров.

Він додав, що Мінцифри працює над тим, щоб всі законопроєкти стосовно розвитку цифрової держави були ухвалені якнайшвидше, адже це той результат, який відчувають на собі громадяни країни.

За словами Федорова, прогрес України в розвитку цифрової трансформації відзначили в ЄС. "Свідченням високої оцінки роботи нашого міністерства стала сформована спільна заява між Україною та ЄС та звіт Єврокомісії щодо виконання у 2020 році Україною Угоди про асоціацію. В ньому цифрова трансформація посіла одне з ключових місць як з точки зору досягнутого прогресу, подальших планів, так і безпрецедентної підтримки Євросоюзу", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів. У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило кілька нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

У січні 2021 року Федоров заявив, що навесні Мінцифри планує випустити масштабне оновлення додатку та порталу Дія. Зокрема він анонсував запуск Дія ID, послуги зі зміни місця реєстрації онлайн, будівельні онлайн-послуги для об’єктів класу СС2 та СС3, послугу з автоматичної реєстрації ФОП, електронного лікарняного та податкових онлайн-послуг.