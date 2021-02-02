Федоров: Цифрова економіка є важливою складовою Національної економічної стратегії-2030

Цифрова економіка є важливим вектором Національної економічної стратегії до 2030 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 на тему «Цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)».

"Цифрова економіка - це важливий вектор економічної стратегії до 2030 року. Для населення це означає: повний доступ до цифрової інфраструктури, безперешкодне отримання якісних державних та соціальних послуг і те, що для нас є дуже важливим - руйнування цього бюрократичного бар'єру, який на сьогодні є", - сказав Федоров.

Він зазначив, що одним із пріоритетів Мінцифри є також розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, і саме цифрова економіка відкриває нові можливості та стимули для різних сфер вітчизняного бізнесу.

Федоров додав, що наразі Мінцифри має майже всі інструменти для того, щоб розвивати цифрову економіку в країні. "Є і розуміння, що робити, є організаційна спроможність, з'явився бюджет, з'явилися конкретні заступники з цифрової трансформації по кожному напрямку", - розповів віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня та триватиме до 10 лютого.