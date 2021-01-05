Мобільний додаток Kyiv Smart City більше не працює

Мобільний додаток Kyiv Smart City більше не працює

Укрінформ
Мобільний додаток Kyiv Smart City припинив свою роботу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Kyiv Smart City у Фейсбуці.

"Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою, як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин. Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку «Київ Цифровий», але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними", - йдеться у повідомленні.

Так, тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля переїхали в новий мобільний застосунок Київ Цифровий.

У Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть до нового застосунку.

Причини зміни сервісу поки не відомі.

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Як повідомлялося, додаток Kyiv Smart City презентували восени 2019 року.

У додатку Kyiv Smart City можна було поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці.

Столична влада відклала введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності до 1 липня 2021 року.

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