Мобільний додаток Kyiv Smart City більше не працює

Мобільний додаток Kyiv Smart City припинив свою роботу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Kyiv Smart City у Фейсбуці.

"Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою, як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин. Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку «Київ Цифровий», але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними", - йдеться у повідомленні.

Так, тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля переїхали в новий мобільний застосунок Київ Цифровий.

У Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть до нового застосунку.

Причини зміни сервісу поки не відомі.

Як повідомлялося, додаток Kyiv Smart City презентували восени 2019 року.

У додатку Kyiv Smart City можна було поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці.

Столична влада відклала введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності до 1 липня 2021 року.