Киянам радять користуватися електронним QR-квитком, щоб не торкатися готівки
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Через карантинні заходи міська влада закликає киян залишатися вдома та максимально обмежити користування громадським транспортом. Але якщо є така нагальна потреба, аби убезпечити себе та зменшити соціальні контакти, а також контакти з пристроями та готівкою, можна скористатися електронним QR-квитком. Його можна згенерувати на екрані смартфону", - йдеться у повідомленні.
У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком до валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку "Підтвердити використання".
Електронний разовий QR-квиток можна придбати:
- у додатку Kyiv Smart City;
- в особистому кабінеті киянина.
Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.