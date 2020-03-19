Киянам радять користуватися електронним QR-квитком, щоб не торкатися готівки

Електронний QR-квиток дозволить мінімізувати контакти з готівкою у транспорті.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Через карантинні заходи міська влада закликає киян залишатися вдома та максимально обмежити користування громадським транспортом. Але якщо є така нагальна потреба, аби убезпечити себе та зменшити соціальні контакти, а також контакти з пристроями та готівкою, можна скористатися електронним QR-квитком. Його можна згенерувати на екрані смартфону", - йдеться у повідомленні.

У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком до валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку "Підтвердити використання".

Електронний разовий QR-квиток можна придбати:

- у додатку Kyiv Smart City;

- в особистому кабінеті киянина.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.