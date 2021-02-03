Життя на самоізоляції: скільки людей вже встановили додаток «Вдома»

Додаток для контролю самоізоляції "Вдома" з моменту запуску встановили 720 тисяч користувачів.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для РБК-Україна.

"За останньою інформацією, 720 000 людей встановили застосунок "Вдома". Цей застосунок ми зробили за 4 дні і потім його постійно допрацьовували. Коли почався COVID, ми одні з перших у світі запустили застосунок. Потрібно було моніторити, як люди, які тільки захворіли, і люди, які з ними контактують, дотримуються самоізоляції", - зауважив Федоров.

Він назвав додаток успішним кейсом та наголосив, що незважаючи на проблеми, які виникли на старті, наразі "Вдома" - один з найкращих у світі за зручністю.

Віцепрем'єр підкреслив, що, на його думку, силовий шлях впровадження технологій не працює, тому було б неефективно примусово змушувати українців користуватися додатком. "Я вважаю, що 720 тисяч – це крутий результат. Він показує рівень усвідомленості наших людей. Неможливо все підкрутити силовим шляхом і не потрібно цього робити", - зазначив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, "Дій вдома" — додаток для запобігання поширенню COVID-19 в Україні, який було запущено у квітні 2020 року. Пізніше додаток отримав назву "Вдома", його встановлюють у разі, якщо людина повернулася з країн, де зафіксований спалах COVID-19, контактувала з хворим або в неї є ознаки вірусу.

Станом на 3 лютого в Україні загалом на COVID-19 захворіли 1 227 164 особи, з них одужали 1 045 473, зареєстровано 23 089 летальних випадків.