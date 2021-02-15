У Києві можна безкоштовно здати COVID-аналіз у 71 пункті

За направленням лікаря аналіз на COVID-19 безкоштовно можна здати у 71 пункті тестування, що створені в амбулаторних комунальних закладах столиці.

Як передає Укрінформ, про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

"Пункти для забору аналізів організовані на базі 42 амбулаторних комунальних медичних закладів. Це 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-діагностичних центрів та КНП "Київська студентська поліклініка". Усього 71 пункт розташований за 65 адресами", - зазначила вона.

З електронною мапою пунктів можна ознайомитися за посиланням.

Вона зауважила, що за направленням лікаря здача аналізу безкоштовна.

Також Гінзбург зазначила, що забір біологічного матеріалу для виявлення коронавірусної інфекції визначеним категоріям хворих проводиться і вдома. Додому бригади виїжджають до дітей віком до 10 років; людей, яким понад 65; до осіб з інвалідністю 1 та 2 групи та киян, які з різних об’єктивних причин не можуть пересуватися самостійно. Такий виїзд здійснюється спеціально створеними мобільними бригадами на безоплатній основі за умови направлення від лікаря, із яким підписано декларацію.

За добу мобільні бригади в середньому здійснюють близько 200 тестувань.

У Департаменті охорони здоров’я нагадують киянам про дотримання головних правил поведінки під час пандемії: обов’язкове носіння захисних масок і фізичну дистанцію у багатолюдних місцях; регулярне миття та обробка рук дезінфектантами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували 2 332 нові випадки COVID-19. Померли 62 людини.