Компанія «Хайріс» презентувала в Україні швидкий спосіб ПЛР-тестування

Італійська компанія «Хайріс» презентувала в Україні новий швидкий спосіб ПЛР-тестування на коронавірус, який дозволяє проводити аналізи навіть поза лабораторією.

Пристрій представив на пресконференції в Києві італійський вчений і винахідник, генеральний директор міжнародної компанії "Хайріс" Стефано Ло Пріорі, передає Укрінформ з посиланням на УНІАН.

Аналізатор Hyris bCUBE являє собою невеликий прямокутний пристрій зі змінними картриджами, який поміщається на долоні. Він може одночасно проводити тестування 16 зразків за 1,5 години. Користуватися аналізатором може навіть людина без спеціалізованих технічних знань.

"Цей аналізатор можна використовувати в лікарнях невеликих містечок без лабораторій або за необхідності перемістити в епіцентр спалаху вірусу для проведення тестування там ... Дослідження проводиться закритим методом, який виключає вплив будь-яких зовнішніх факторів і має мінімальну загрозу для медиків", - розповів глава компанії-винахідника.

За його словами, пристрій здатний виявляти нові штами коронавірусу, зокрема ті, що були виявлені у Великій Британії і Бразилії, а в разі подальшої мутації вірусу виробник зможе адаптувати систему.

Ло Пріорі повідомив, що за підсумками двотижневих паралельних досліджень з тестування ПЛР-аналізатора Hyris bCUBE, які компанія "Хайріс" проводила спільно з державним лабораторним центром МОЗ України, в 100% випадків результати тестів збіглися.

"У 100% випадків наші результати збіглися. Де у лабораторії був позитивний результат - у нас також був позитивний, де у лабораторії був негативний - у нас також був негативний", - пояснив Ло Пріорі.

На думку вченого, використання Hyris bCUBE може значно скоротити витрати на ПЛР-тестування. Адже, крім швидкості й точності, тести будуть мати досить демократичну і доступну ціну в порівнянні з ринковою.

Глава "Хайріс" повідомив, що найбільшим покупцем цих пристроїв зараз є Канада, оскільки компанія отримала схвалення від канадського уряду ще у вересні. Послугами "Хайріс" скористалася навіть олімпійська збірна Канади й полярні експедиції. Активно зараз закуповують аналізатори і в Європі, зокрема Швейцарія, Велика Британія, Італія і Чехія.

Фото з відкритих джерел та "Хайріс"