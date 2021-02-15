Коронавірус у Києві: найбільше хворих за добу - у Солом’янському районі

У Києві станом на 13 лютого підтверджено 132 160 випадків COVID-19, з них за минулу добу – 211.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (52), Деснянський (45) та в Святошинському (44)», - поінформував він.

За його словами, серед тих, хто захворів: 124 жінки віком від 19 до 90 років, 76 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв, 6 дівчаток віком від 1 до 16 років та 5 хлопчиків від 15 до 17 років.

Він повідомив, що за добу 7 летальних випадків від вірусу (загалом 2521).

До лікарень столиці госпіталізовано 32 пацієнтів.

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За його словами, 439 осіб у Києві подолали коронавірус, загалом від коронавірусу одужали 87 439.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували 2 332 нові випадки COVID-19. Померли 62 людини.