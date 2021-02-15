Школи та дитсадки Києва поновили роботу

З 15 лютого всі школи та дитсадки Києва поновлюють роботу у звичайному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у Фейсбуці.

"Комунальні служби підготували будівлі садочків і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, бо за прогнозами, температура вдень має впасти подекуди до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і в разі потреби будемо приймати оперативні рішення, але зараз жодних пересторог немає, і абсолютно всі заклади освіти відчинять свої двері в понеділок", – зазначив Мондриївський.

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У КМДА зазначили, що в столиці проводиться щоденний моніторинг відвідування шкіл та садочків, а також ситуації із захворюваністю на коронавірус. Усі заклади освіти мають чіткі рекомендації щодо послідовності дій у разі інфікування учнів та персоналу COVID-19.

Як повідомлялося, через негоду в Києві закривали школи та дитсадки 11 та 12 лютого.