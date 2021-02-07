У Києві під посольством РФ - акція, присвячена річниці знищення ПВК «Вагнера» у Сирії

У Києві під посольством РФ - акція, присвячена річниці знищення ПВК «Вагнера» у Сирії

Фото
Укрінформ
Представники громадської організації “Ардіс” проводять у Києві біля посольства Росії в Україні акцію, присвячену річниці знищення ПВК “Вагнера” у Сирії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь близько двох десятків осіб.

Учасники дійства тримають в руках плакати з написами “За 4 години бою — 300 тушок російського м’яса”, “Хочеш заробити — помри безславно в Африці”, “З кухні Пригожина - в сирійський котел”, “Вас там немає, вас там і не буде”, “Сирійський сценарій в Україні не пройде”, “Африканський театр Путінських смертників”, тощо.

Акція під посольством РФ у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Слова, написані на плакатах, а також карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна учасники акції проектують на будівлю посольства.

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Дипломатична установа оточена нацгвардійцями, наразі ситуація спокійна.

Напередодні, анонсуючи акцію, організатори заявляли, що вирішили зібратися під стінами посольства РФ в Україні з метою привернути увагу до використання Російською Федерацією протизаконних методів для вирішення своїх геополітичних цілей на міжнародній арені.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 7 лютого 2018 року неподалік сирійського міста Дейр ез Зор відбувся бій між помірною опозицією Сирії, яку підтримують США, та силами Асада, підтримуваними РФ, які хотіли захопити нафтоносний район.

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Пізніше з'явилася інформація про сотні жертв з боку сил режиму, які представляли, головним чином так звану російську ПВК "Вагнер". Зокрема, було підтверджено, що поранених і загиблих терміново перевезли спецрейсами до Москви й Санкт-Петербурга. Офіційна Москва заперечила свою причетність до цієї кампанії в Сирії.

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