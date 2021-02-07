У Києві під посольством РФ - акція, присвячена річниці знищення ПВК «Вагнера» у Сирії

Представники громадської організації “Ардіс” проводять у Києві біля посольства Росії в Україні акцію, присвячену річниці знищення ПВК “Вагнера” у Сирії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь близько двох десятків осіб.

Учасники дійства тримають в руках плакати з написами “За 4 години бою — 300 тушок російського м’яса”, “Хочеш заробити — помри безславно в Африці”, “З кухні Пригожина - в сирійський котел”, “Вас там немає, вас там і не буде”, “Сирійський сценарій в Україні не пройде”, “Африканський театр Путінських смертників”, тощо.

Акція під посольством РФ у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Слова, написані на плакатах, а також карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна учасники акції проектують на будівлю посольства.

Читайте також: У ПАРЄ закликали росіян зупинити злочини Путіна

Дипломатична установа оточена нацгвардійцями, наразі ситуація спокійна.

Напередодні, анонсуючи акцію, організатори заявляли, що вирішили зібратися під стінами посольства РФ в Україні з метою привернути увагу до використання Російською Федерацією протизаконних методів для вирішення своїх геополітичних цілей на міжнародній арені.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 7 лютого 2018 року неподалік сирійського міста Дейр ез Зор відбувся бій між помірною опозицією Сирії, яку підтримують США, та силами Асада, підтримуваними РФ, які хотіли захопити нафтоносний район.

Пізніше з'явилася інформація про сотні жертв з боку сил режиму, які представляли, головним чином так звану російську ПВК "Вагнер". Зокрема, було підтверджено, що поранених і загиблих терміново перевезли спецрейсами до Москви й Санкт-Петербурга. Офіційна Москва заперечила свою причетність до цієї кампанії в Сирії.